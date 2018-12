»

(Lien direct) CANDLEMASS (Epic Doom Metal) a dévoilé le tracklisting de son nouvel album The Door To Doom qui sortira le 22 février via Napalm Records. Un premier extrait sera bientôt dévoilé ...



1. Splendor Demon Majesty

2. Under The Ocean

3. Astorolus - The Great Octopus (feat. Tony Iommi)

4. Bridge Of The Blind

5. Death's Wheel

6. Black Trinity

7. House Of Doom

8. The Omega Circle