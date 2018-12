»

(Lien direct) RELICS OF HUMANITY (Brutal Death) a dévoilé le tracklisting de son EP intitulé Obscuration qui sortira le 22 février via Willowtip Records. Un extrait sera bientôt mis en ligne ...



1. Retson Retap

2. Ana Kihu Alamu

3. When Darkness Consumes God's Throne

4. Whipping The Cursed

5. Legion Of The Unbowed

6. Stench Of Burning Heavens