»

(Lien direct) GOD DISEASE (Death Metal) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Drifting Towards Inevitable Death qui sortira le 15 février via FDA Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :

1. Descending Into Abyss

2. At The Pillars Of Kadatheron

3. Cadaver Sculptor

4. King Of Maggot Crawling Flesh

5. Cathedral Gates

6. Death... Is Just A Beginning

7. Blessed Darkness

8. Drifting Towards Inevitable Death