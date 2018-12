»

(Lien direct) LEVIATHAN (Black Metal) et CRAWL (Sludge/Noise) ont dévoilé le tracklisting et un teaser de leur Split qui sortira prochainement via Red River Family Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



CRAWL :



1. At the Forge Of Hate

2. An Immeasurable Rotten Shape (Manus Iustitiae)



LEVIATHAN :



3. Igneous Ashen Tears

4. Withered Upon Her Kingdom Of War