(Lien direct) IN FLAMES (Metal alternatif / Teen-Music Deluxe) a dévoilé le tracklisting et les deux premiers extraits de son nouvel album I, The Mask qui sortira le 1er mars via Nuclear Blast. L'ensemble est à découvrir ci-dessous :



1. Voices

2. I, The Mask

3. Call My Name

4. I Am Above

5. Follow Me

6. (This Is Our) House

7. We Will Remember

8. In This Life

9. Burn

10. Deep Inside

11. All The Pain

12. Stay With Me