»

(Lien direct) LUTOMYSL (Jet Black Metal Art) a dévoilé le tracklisting et l'intégralité de son nouvel album Ecce Homo sorti ce vendredi via Drakkar Productions. L'ensemble se découvre ici :



1. Без вогню провідної зорі (Without the Light of the Guiding Star)

2. Колиска кровопролиття (Cradle of Bloodshed)

3. Омани життя (Fallacies of Life)

4. Обминути вартового (To Pass by the Guard)

5. Каїн (Cain)

6. Лезом погорди собі по горлу (Blade of Arrogance Cuts Your Throat)

7. Ecce Homo

8. Повинен йти (Must Go)



Ecce Homo by Lutomysl