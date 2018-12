»

(Lien direct) FETOR (Brutal Slam Death) et CREPITATION (Brutal Slam Death) vont s'associer le 25 janvier sur Deformeathing Production pour un split intitulé Onset Of Horrendosity. Les détails :



FETOR:

1. Killing Her Softly

2. Killing Her Softly (live in Chorzow 2018)

CREPITATION:

3. Archaeological Clacker Valve Array

4. Perpetrators of Pre-Pubescent Porta-Potty Poo Pipe Punishment

5. Antiques Chodeshow



Angel Ochoa (Disgorge, Cephalotripsy) as special guest on Fetor side.

Mac Soteros (Marky Mark Fights a Sharky Shark) supporting Crepitation as a guest.