(Lien direct) SKELETHAL (Death Metal) fait face actuellement à quelques soucis de line-up puisque Jon Whiplash (batterie/basse) et

Hélène Leroy (guitare/basse) ont décidé de quitter le groupe. Lucas de Mortal Scepter, jusque-là guitariste live, intègre quant à lui la formation. Voici le communiqué adressé sur Facebook :



Gui Haunting a écrit : Comme beaucoup de groupes, Skelethal va subir des gros changements.

Beaucoup de raisons réfléchies depuis déjà plusieurs années nous ont poussé à cette décision. Skelethal ne continuera pas avec le même line-up. Gui reste au Chant/Guitare, Lukk qui est à la guitare depuis quatre ans en tant que musicien de session va intégrer le groupe, Jon et Hélène vont continuer leur chemin de leur côté.

Nous sommes donc à la recherche d’un batteur et d’un bassiste. Seules les dates prévues en Février sont annulées pour le moment, le temps de trouver un line-up stable. Ayant créé le groupe avec Jon, d’autres changements sont à prévoir (logo…) pour marquer ce nouveau départ. Le style musical et le son (buzzsaw) de Skelethal ne changeront pas, et nous sommes en train de travailler sur de nouveaux morceaux.



Gui Haunting