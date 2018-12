»

(Lien direct) HAUNT (Heavy Metal) aura pour titre If Icarus Could Fly et sortira le 17 mai 2019 sur Shadow Kingdom Records. Un premier extrait extrait est disponible ci-dessous avec le titre "Run And Hide" :



01. Run And Hide

02. It's In My Hands

03. Cosmic Kiss

04. Ghosts

05. Clarion

06. Winds Of Destiny

07. If Icarus Could Fly

08. Defender



If Icarus Could Fly by Haunt