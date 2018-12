»

(Lien direct) SOILWORK (Death mélodique moderne) pour "Stålfågel". Le nouvel opus des Suédois, Verkligheten, paraîtra le 11 janvier chez Nuclear Blast. Tracklist :



01. Verkligheten

02. Arrival

03. Bleeder Despoiler

04. Full Moon Shoals

05. The Nurturing Glance

06. When The Universe Spoke

07. Stålfågel

08. The Wolves Are Back In Town

09. Witan

10. The Ageless Whisper

11. Needles And Kin

12. You Aquiver



"Underworld" bonus EP track listing:



13. Summerburned And Winterblown

14. In This Master's Tale

15. The Undying Eye

16. Needles And Kin (original version)