TRIUMPH OV DEATH RECORDS va publier au mois de février 2019 la suite de la compilation We Are French... Fuck You où l'on retrouve le meilleur de la scène française. Le tracklisting est le suivant :



MERCYLESS "Sabbatic Icon"

BARABBAS "De La Viande"

GRAND BOUC NOIR "Midnight Sabbath"

ENOKHIAN "Satyr"

BLACKOWL "Birdstorm"

ATAVISMA "Martyrewomb"

NOX IRAE "Black Silent Decade"

DEATHRONED "Ritual Circle"

STONEWITCH "Your Hell Is Now My Own"

DIONYSIAQUE "Shellshock"

SEPULCHRAL "Maligno Spiritu Imbutus"

----------------------------------------------------------------------

REPUGNIZER "Brainfreezed"

ZOLDIER NOIZ "Pulsion De Mort"

IRON FLESH "Fragments Of Expiation"

MORTAL SCEPTER "Obscure Entanglement"

CRYPTIC GRAVE "Necrophagus Insect"

SILVER MACHINE "From An Enemy sky"

TOWERING "In The Void"

GOATSPELL "Emanations Of Hod"

KAABALH "For The End"

NECROCULT "Return To The Earth"

SACRAL NIGHT "Le Diable Et l'enfant"

TREPANATOR "Psychose"

NORTHWINDS "In The Name Of Dagon" (demo)

» (Lien direct) CREMATE (Death Metal) vient de sortir sa première tape Ripped To Death. Limitée à 100 exemplaires numérotés et disponible ici.





» (Lien direct) SORDIDE (Black Metal) vient de dévoiler le tracklisting de son nouvel album Hier Déjà Mort qui sortira en février 2019 via Throatruiner Records. Un premier extrait sera bientôt dévoilé ...



1. La peur du noir

2. Hier déjà mort

3. Le cadavre ou l'offrande

4. La chute

5. Carapace

6. La saveur de la fièvre

» (Lien direct) FHOI MYORE (Black Metal) vient d'annoncer l'arrêt de ses activités via le communiqué suivant :



"10 ans, cela fait 10 ans que nous arpentons ce monde qui n'est pas le notre et qui nous rend malade. Il est plus que temps pour nous de retourner au néant qui nous a recraché dans son erreur. La conjonction des millions de sphères approchant nous en profitons pour vous adresser ce dernier message d'avant notre départ.



Merci, merci pour tout , surtout à notre public, merci de nous avoir écouté, d'être venus nous voir et de nous avoir soutenu.



Nous avons une pensée pour chaque personne nous ayant aidé dans notre parcours, chaque personne que nous avons rencontré au cours de nos périples, chaque personne qui a participé de notre existence durant ces années, que ce soit en partageant la scène ou en nous accueillant. Vous nous avez appris à apprécier votre monde.



Une pensée particulière pour : Kerenos, sans qui nous n'aurions probablement jamais existé. Aldébaran, Aboth et les Darkenhöld, nos plus vieux compagnons. Teddy pour sa dévotion et son talent, Doomhammer pour sa folie, et bien sûr les WYRMS. Nos compagnons de split Pestiferum, nos compagnons de route Sordide, le légendaire Wrath de Dødsferd, qui nous a fait l’immense honneur de partager la scène et un EP. Fog de Ossuaire Records pour sa loyauté et son application à nous faire connaître. Également à Dead-Rose Sébastien Gal pour son soutien et à l'équipe de L'Altherax Music pour sa patience. Merci encore à Étienne et à Ben de nous avoir ému et à l'équipe de Hit Import pour son aide inconditionnelle.



Peut être nous reverrons nous dans les méandres du multivers,

Fhoi Myore"

» (Lien direct) MORTAL SCEPTER (Thrash) vient de dévoiler une vidéo pour le morceau-titre de son premier album intitulé Where Light Suffocates. Sortie le 22 janvier sur Xtreem Music Records.



01. A Ray Of Despair

02. Where Light Suffocates...

03. Murder The Dawn

04. Lust Spells

05. Perish With The Flesh

06. The Carpathian Castle

07. Spear And Fang

08. Swallow Your Tongue

09. ...The Scepter Reigns





