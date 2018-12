Les news du 28 Décembre 2018 News Les news du 28 Décembre 2018 Ayyur - Resurgency - The Spirit - Carnation - Hyrgal » (Lien direct) AYYUR (Black Metal, Tunisie) propose son nouvel EP The Lunatic Creature sorti le mois dernier en écoute intégrale.





» (Lien direct) RESURGENCY (Death Metal) voit le départ de son guitariste George K., remplacé par Andreas Karayiannis (Respawn the Plague,ex-Sickening Horror).

» (Lien direct) THE SPIRIT (Black/Death) a dévoilé le clip du morceau "Illuminate The Night Sky" tiré de son album Sounds From The Vortex réédité l'été dernier par Nuclear Blast. Il s'écoute ici :





» (Lien direct) CARNATION (Death Metal) vient de dévoiler la version studio de son tout premier titre composé en 2013, et qui n'avait jamais été enregistré jusqu'à cette année. L'inédit "Necromancer" s'écoute via le lien suivant :





» (Lien direct) HYRGAL (Black Metal Mature) vient d'annoncer le départ de son batteur Emmanuel Zuccaro. Nicolas Muller (SVART CROWN, ex-OTARGOS) assurera l'intérim dont la date au Hellfest. Un communiqué a été publié et se lit ci-dessous :



" Bonjour,



C'est après une longue et douloureuse période de réflexion que j'en suis arrivé à la dure décision de quitter Hyrgal, pour des raisons qui me sont strictement personnelles, ainsi qu'internes au groupe. Aussi, par respect et avec toute la bienveillance que j'ai à l'égard de ce beau projet dans lequel j'ai investi sueur, temps et tripes pendant ces deux années passées, je préfère laisser vacant mon trône de batteur pour un suivant qui saura donner toute la passion, la motivation et l'implication que Hyrgal requiert et mérite. En ce qui me concerne, en musique comme dans ma vie privée, je vais me reconcentrer sur des projets plus personnels, mon aventure musicale ne s'arrêtant évidemment pas ici.



Je remercie Clément Flandrois pour m'avoir donné cette belle opportunité qui a été riche en apprentissage et surpassement de soi, ainsi que mes autres compagnons de méfait (Quentin Aberne, Maximilien Brigliadori et Richard Fenouillet), une sacré équipe avec qui j'ai pu passer d'excellents moments de passion et de musique, dans la joie comme dans la douleur, et souhaite donc à chacun bonne continuation. Je remercie aussi les acteurs de l'ombre qui ont toujours été (et le sont encore) dans un soutien et une implication indéfectibles.



Hyrgal a, j'en suis évidemment convaincu, un avenir radieux devant lui et je souhaite à son leader ainsi que ses troupes tout le succès et l'attention qu'ils méritent... Longue vie à Hyrgal! "



