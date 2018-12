»

(Lien direct) CARNAL FORGE (Death/Thrash Mélodique) a publié une "lyric video" pour le morceau "Reforged" tiré du nouvel album des Suédois Gun To Mouth Salvation à venir le 25 janvier chez ViciSolum Productions. Tracklist :



01. Parasites

02. Reforged

03. Aftermath

04. Endless War

05. Bound In Flames

06. King Chaos

07. The Order

08. Hellride

09. State Of Pain

10. Sin Feast Paradise

11. The Stench