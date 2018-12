»

(Lien direct) UNDERGANG (Death Metal) vient de sortir un album live intitulé Levende forrådnelse ... Live i USA. Disponible pour le moment en CD via Dark Descent Records et en cassette via Extremely Rotten Productions, celui-ci sera proposé dans les prochaines semaines en vinyle via le label américain. Voici le tracklisting :



01. Når bømene dør

02. Sygelige nydelser II

03. Døden læger alle sår

04. Englemagersken

05. Efter obduktionen

06. Sygelige nydelser I

07. Klynget op i en galge af egne indvolde

08. Kogt i blod

09. Kronisk betændelse i tarmene

10. The Chasm (Disgrace cover)

11. Forkullede rester