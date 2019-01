»

(Lien direct) ULTRA SILVAM (Black Metal) sortira son premier album intitulé The Spearwound Salvationen début d'année via Shadow Records. Voici le tracklisting :



01. The Spearwound Salvation

02. Ödesalens Uppenbarelse

03. Birth Of A Mountain

04. Förintelsen Andeväsen

05. Wings Of Burial

06. A Skull Full Of Stars

07. The First Wound