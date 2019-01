»

(Lien direct) PISSGRAVE (Death Metal) sera de retour le 1er mars avec son deuxième album intitulé Posthumous Humiliation à paraître sur Profound Lore Records. Un premier extrait est d'ors et déjà disponible avec le titre "Euthanasia". Voici le tracklisting :



01. Euthanasia

02. Canticle Of Ripping Flesh

03. Funeral Inversion

04. Catacombs Of Putrid Chambers

05. Into The Deceased

06. Posthumous Humiliation

07. Emaciated

08. Celebratory Defilement

09. Rusted Wind