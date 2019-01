»

(Lien direct) FILTHEATER (Death Metal) sortira son premier full-length Blight of Sempiternal Putrefaction le 22 avril chez Memento Mori. Tracklist :



1. Malevolent Transcendence

2. Faceless Caverns

3. A Veiled Loathing Throne

4. Monologues of Reverence

5. Swallowed at Dusk

6. Vapors of Human Sacrifice

7. Unwelcome Illuminated Curiosity

8. Amorphous Bulging Appendages

9. Chalice Made of Bone