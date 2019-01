»

(Lien direct) OCULUM DEI (Blackened Death Metal) vient de publier une "lyric video" pour le titre "Blinded By Gods" issu de son premier longue-durée Dreams of Desire and Torment à venir le 22 février. Tracklist :



1. Involuntary Pandemic

2. Ghost In The Corridors

3. Kingdom Of Hell

4. Dreams Of Desire And Torment

5. A Cold Winters Plight

6. Blinded By Gods

7. A Mist Of Heaven Inside Of Hell