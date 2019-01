»

(Lien direct) NORDJEVEL (Black Metal) a dévoilé le tracklisting de son nouvel album Necrogenesis prévu pour le 29 mars via Osmose Productions. Un premier extrait sera bientôt dévoilé ...



1. Sunset Glow

2. Devilry

3. The Idea Of One-Ness

4. Black Lights From The Void

5. Amen Whores

6. The Fevered Lands

7. Nazarene Necrophilia

8. Apokalupsis Eschation

9. Panzerengel

10. Venom Of Serpents (Bonus Track)