(Lien direct) NORDJEVEL (Black Metal) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Necrogenesis prévu pour le 29 mars via Osmose Productions. "Sunset Glow" s'écoute ci-dessous :



1. Sunset Glow

2. Devilry

3. The Idea Of One-Ness

4. Black Lights From The Void

5. Amen Whores

6. The Fevered Lands

7. Nazarene Necrophilia

8. Apokalupsis Eschation

9. Panzerengel

10. Venom Of Serpents (Bonus Track)