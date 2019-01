»

(Lien direct) TANITH (Heavy Metal/Hard Rock) vient de signer sur Metal Blade Records. Pour rappel, on trouve dans le groupe le guitariste Russ Tippins du groupe anglais Satan. Après un premier EP paru il y a un peu plus d'un an, un album est actuellement en préparation et devrait normalement sortir au Printemps 2019.



TANITH a écrit : "It is a great honor to be working with Metal Blade. We started this band as friends, trying to make something new and exciting. Just one year later, we find ourselves signed to a label that we grew up with."