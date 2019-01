»

(Lien direct) TRIUMVIR FOUL (Death Metal) sortira le 29 mars via Vrasubatlat et 20 Buck Spin Records un nouveau EP intitulé Urine Of Abomination. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le titre "Urine Of Abomination I". A noter que la version CD de ce EP (également disponible en LP et en cassette) sera agrémentée de la démo An Oath Of Blood And Fire. Voici le tracklisting :



01. Urine Of Abomination I

02. Urine Of Abomination II

03. Urine Of Abomination III

04. Urine Of Abomination IV



VT-XXIV || Urine of Abomination by Triumvir Foul