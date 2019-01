»

(Lien direct) DEAD WITCHES (Psychedelic Doom Metal) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album The Final Exorcism qui sortira le 22 février via Heavy Psych Sounds Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. There's Someone There

2. The Final Exorcism

3. Goddess Of The Night

4. When Do The Dead See The Sun

5. The Church By The Sea

6. Lay, Demon

7. Fear The Priest