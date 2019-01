»

(Lien direct) DOOMBRINGER (Black Metal) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son album Walpurgis Fires qui sortira le 20 février via Nuclear War Now! Productions. L'ensemble est à découvrir ci-dessous :



1. Into The Woodlands

2. Agenda Del Aquarre

3. Sworn To Malice

4. Samhain Melancholia

5. Stupor Infernal

6. Briceia Chants The Spells

7. Unnatural Acts Of Flying

8. Walpurgis



Walpurgis Fires by Doombringer