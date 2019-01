»

(Lien direct) HEAUME MORTAL (Black/Doom Contemplatif) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son album Solstices qui sortira le 1er mars via Les Acteurs de l'Ombre. L'ensemble est à découvrir ci-dessous :



1.Yesteryears

2.South Of No North

3.Oldborn

4.Erblicket Die Tochter Des Firmament (BURZUM cover)

5.Tongueless (part III)

6.Mestreguiral



Solstices by HEAUME MORTAL