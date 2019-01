»

(Lien direct) BEORN'S HALL (Black Pagan Primitif) a dévoilé le tracklisting et un teaser de son nouvel album In His Granite Realm qui sortira le 15 mars via Naturmacht Productions. L'ensemble est à découvrir ci-dessous :



1. Distant Torches – Baldr’s Theme

2. Old Men Of The Mountain

3. Berglmir (The Call from Beyond)

4. To Ride At Midnight

5. In His Granite Realm

6. Bronze Age Spellcraft

7. Foreverdark Woods