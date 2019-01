»

(Lien direct) DEATH WORSHIP (Black/Death Metal) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel EP End Times qui sortira le 15 Février via Nuclear War Now! Records. L'ensemble est à découvrir ci-dessous :



1. Stand Witness To Atrocity

2. The Poisoned Chalice

3. Slaughtersiege

4. Masters And Monolith



End Times by Death Worship