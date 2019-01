»

(Lien direct) OUR SURVIVAL DEPENDS ON US (Sludge/Doom Metal) a dévoilé le tracklisting et l'intégralité de son nouvel album Melting The Ice In The Hearts Of Men qui sortira le 8 février via Ván Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Galahad

2. Gold And Silver

3. Song Of the Lower Classes

4. Sky Burial