(Lien direct) BLOODBOUND (Heavy/Power) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Rise Of The Dragon Empire qui sortira le 22 mars via AFM Records. L'ensemble est à découvrir ci-dessous :



1. Rise Of The Dragon Empire

2. Slayer Of Kings

3. Skyriders And Stormbringers

4. Magical Eye

5. Blackwater Bay

6. Giants Of Heaven

7. The Warlock's Trail

8. A Blessing In Sorcery

9. Breaking The Beast

10. Balerion

11. Reign Of Fire