ACCURSED SPAWN (Death Metal) sortira son premier full-length The Virulent Host le 22 mars via PRC Music. Tracklist :



1. Bhopal '84 (3:53)

2. Bloodforged (2:48)

3. Interrogated Bludgeonment (6:08)

4. The Virulent Host (4:56)

5. Cesium 137 (6:10)

6. The Ageless Curse (3:32)

7. Shotgun Facelift (4:22)

8. Mass Glossectomy (3:50)

9. Dogmatic Affliction (5:44)



Durée totale : 41:26