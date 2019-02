»

(Lien direct) KÅABALH (Death/Doom) a dévoilé un titre inédit intitulé "For The End" qui figure sur la compilation We Are French, Fuck You! vol​.​2, disponible dès le 15 février via Triumph Ov Death Records. Il s'écoute ci-dessous :



We Are French, Fuck You! vol.2 by Triumph Ov Death