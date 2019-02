»

(Lien direct) SACRED REICH (Thrash) est actuellement en studio afin d'enregistrer son nouvel album intitulé Awakening. La sortie de celui-ci est prévue pour cette été via Metal Blade Records. Le groupe sera également en tournée en Europe cet été pour quelques festivals ainsi qu'à la fin de l'année pour plusieurs autres dates annoncées dans le flyer ci-contre.



Phil RInd a écrit : Recording is in full swing with producer Arthur Rizk at The Platinum Underground in Arizona. We are so excited to be back in the studio after 23 years. Dave is currently killing it on the drums. Sounds sick! Our new record 'Awakening' is due this summer. Stay tuned! Tour dates across the planet coming your way!