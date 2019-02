»

KETZER (Thrash Black) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Cloud Collider qui sortira le 12 avril via Metal Blade. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. The Machine

2. Keine Angst

3. Walls

4. Cloud Collider

5. Forever Death

6. The Wind Brings Them Horses

7. No Stories Left

8. This Knife Won't Stay Clean Today

9. (The Taste Of) Rust And Bone

10. Light Dies Last



Cloud Collider by Ketzer