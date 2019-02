»

(Lien direct) MYRATH (Metal Oriental Progressif) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Shehili qui sortira le 3 mai via earMUSIC. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Asl

2. Born To Survive

3. You've Lost Yourself

4. Dance

5. Wicked Dice

6. Monster In My Closet

7. Lili Twil

8. No Holding Back

9. Stardust

10. Mersal

11. Darkness Arise

12. Shehili