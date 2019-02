»

(Lien direct) FALLUJAH (Death Technique Progressif) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Undying Light qui sortira le 15 mars via Nuclear Blast. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Glass House

2. Last Light

3. Ultraviolet

4. Dopamine

5. The Ocean Above

6. Hollow

7. Sanctuary

8. Eyes Like The Sun

9. Distant And Cold

10. Departure