»

(Lien direct) PROFANATION (Death Metal) rejoint Hostile Media pour la sortie d'un nouveau disque intitulé Into Cascades Of Blood And Burning Soil le 26 avril. Tracklist :



1. Incantation

2. Into Cascades Of Blood And Burning Soil

3. Seed Of Evil

4. Silent God

5. Bloodbath In Heaven

6. Der Gemütliche

7. Unholy Brutality Unleashed

8. The Prophecy

9. Butcher's Joy

10. A Place To Pray - Ablaze For Prey