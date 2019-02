»

(Lien direct) HECATE ENTHRONED (Symphonic Black/Death) a mis en ligne une "lyric video" pour le morceau "Erebus and Terror" avec en invité Sarah Jezebel Deva (Cradle of Filth, Therion, Mortiis) et tiré de son nouveau disque Embrace Of The Godless Aeon paru le mois dernier.