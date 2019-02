»

(Lien direct) UNDEAD PROPHECIES (Death Metal) a posté le titre "Unholy Entity". Celui-ci est tiré du nouveau disque, Sempiternal void, prévu pour le 22 mars chez Listenable Records. Tracklist :



1 I Summon Demons 04:10

2 Suffocated / Vanity 04:31

3 Insidious Manipulations 04:55

4 The Souls I Haunt 04:06

5 Unholy Entity 03:13

6 Devoured 03:53

7 Circle Of Conspiracy 03:50

8 Above The Claws Of Doom 04:27

9 Throne Of Void 05:15

10 Warhead 04:56