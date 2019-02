»

(Lien direct) VALE OF PNATH (Death mélodique technique) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son EP Accursed qui sortira le 17 mai via Willowtip Records. L'ensemble est à découvrir ci-dessous :



1. Shadow And Agony

2. The Darkest Gate

3. Skin Turned Soil

4. Accursed

5. Audient Void

6. Obsidian Realm

7. Spectre Of Bone