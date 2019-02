»

(Lien direct) GRAND MAGUS (Heavy/Doom) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Wolf God qui sortira le 19 avril via Nuclear Blast Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Gold And Glory

2. Wolf God

3. A Hall Clad In Gold

4. Brother Of The Storm

5. Dawn Of Fire

6. Spear Thrower

7. To Live And To Die In Solitude

8. Glory To The Brave

9. He Sent Them All To Hell

10. Untamed