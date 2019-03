»

(Lien direct) DEFEATER (Hardcore Mélodique) sortira son nouvel album éponyme le 10 mai via Epitaph Records.. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le titre "Mother's Sons" :



01. The Worst Of Fates

02. List & Heel

03. Atheists In Foxholes

04. Mothers' Sons

05. Desperate

06. All Roads

07. Stale Smoke

08. Dealer / Debtor

09. No Guilt

10. Hourglass

11. No Man Born Evil