(Lien direct) ENTOMBED (Death Metal) composé du line-up original avec notamment Nicke Andersson, Ulf Cederlund et Alex Hellid (en plus de deux ex-Morbus Chron, Robert Andersson et Edvin Aftonfalk) sortira le 17 mai via Sound Pollution un album live intitulé Live Clandestine. Lors de ce live, le groupe reprenait l'intégralité de son deuxième album ainsi que le morceau "Left Hand Path" (voir tracklisting ci-dessous). Si aucune information n'est disponible, il s’agiterait vraisemblablement de leur prestation enregistrée à Malmö en 2016. Un extrait est également disponible :



01. Intro

02. Living Dead

03. Sinners Bleed

04. Evilyn

05. Blessed Be

06. Stranger Aeons

07. Chaos Breed

08. Crawl

09. Severe Burns

10. Through The Collonades

11. Left Hand Path