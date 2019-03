»

(Lien direct) LVCIFYRE (Death Metal) sortira prochainement un nouveau EP via Dark Descent Records intitulé Sacrament. Celui-ci sera composé de cinq nouveaux morceaux dont le premier extrait sera diffusé demain.



Dark Descent Records a écrit : Five years after the mammoth "SVN EATER", LVCIFYRE returns with a new twenty-three minute EP titled "Sacrament". More news soon regarding exact release date but we will have pre-orders up soon.



The first preview track will be up tomorrow.



Artwork by the masterful Timo Ketola.