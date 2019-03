»

(Lien direct) SPIRIT ADRIFT (Doom trad') a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Divided By Darkness qui sortira le 10 mai via 20 Buck Spin. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. We Will Not Die

2. Divided By Darkness

3. Born Into Fire

4. Angel & Abyss

5. Tortured By Time

6. Hear Her

7. Living Light

8. The Way Of Return