(Lien direct) POSTHUM (Black à tendance post-black) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Like Wildfire prévu pour le 12 avril via Indie Recordings. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. The Ravens Are Flying Low

2. Knight And Death

3. Like Wildfire

4. Defenders Of Purity

5. Lonewolf Unknown

6. Unicorn Slaughterhouse

7. The Star Extinguisher