»

(Lien direct) ABBATH (Black Metal) a dévoilé le tracklisting et unteaser de son nouvel album Outstrider qui sortira le 5 juillet via Season Of Mist. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Calm In Ire (Of Hurricane)

2. Bridge Of Spasms

3. The Artifex

4. Harvest Pyre

5. Land Of Khem

6. Outstrider

7. Scythewinder

8. Hecate

9. Pace Till Death (BATHORY cover)