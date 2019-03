»

(Lien direct) BETHLEHEM (Black Metal) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Lebe Dich Leer qui sortira le 17 mai via Prophecy Productions. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Verdaut in klaffenden Mäulern

2. Niemals mehr leben

3. Ich weiß ich bin keins

4. Wo alte Spinnen brüten

5. Dämonisch im ersten Blitz

6. An gestrandeten Sinnen

7. Ode an die obszöne Scheußlichkeit

8. Aberwitzige Infraschall-Ritualistik

9. Bartzitter Flumgerenne