(Lien direct) POSSESSED (Thrash Extrême) sortira enfin son nouvel album intitulé Revelations Of Oblivion, le 10 mai prochain via Nuclear Blast. En attendant un premier extrait prévu prochainement le tracklisting se découvre ci-dessous :



1. Chant Of Oblivion

2. No More Room In Hell

3. Dominion

4. Damned

5. Demon

6. Abandoned

7. Shadowcult

8. Omen

9. Ritual

10. The Word

11. Graven

12. Temple Of Samael