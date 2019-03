»

(Lien direct) ISTAPP (Black Metal mélodique) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album The Insidious Star qui sortira le 26 avril via Trollzorn. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Eternal Winter

2. Dit Solen Aldrig Nar

3. Natten Da Gud Blundade (1888)

4. Snowball Earth

5. Muspelheim

6. The Alliance of Cold

7. The Insidious Star

8. Vita Doeden

9. Orrekulle