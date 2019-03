»

(Lien direct) ÁRSTÍÐIR LÍFSINS (Black Metal Atmosphérique/Pagan) a dévoilé un premier extrait de son nouvel album Saga á tveim tungum I: Vápn ok viðr qui sortira le 26 avril via Ván Records. "Morðbál á flugi ok klofin mundriða hjól" se découvre ci-dessous :